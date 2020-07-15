100-летний юбилей со дня образования отметило Мозырское управление по труду, занятости и социальной защите. В Мозырском райисполкоме по этому случаю состоялось торжественное собрание.

Второй столетний юбилей отметили социальные работники Мозырщины. Первую вековую дату со дня образования системы Министерства труда и социальной защиты праздновали в 2019. В 2020 снова 100 лет. На этот раз юбилей создания первого собеса в Мозыре. Поздравления и самые добрые пожелания работникам управления прозвучали от главы района Елены Павлечко. Приветственный адрес от имени депутатского корпуса зачитала Галина Кудина, председатель Мозырского районного Совета депутатов.

Социальная служба сопровождает человека на протяжение всей жизни. От выплаты пособий при рождении, до самой последней, погребальной выплаты. А еще это пенсии, оказание материальной и адресной помощи, трудоустройство, работа с инвалидами и сиротами, помощь пожилым, многодетным семьями. А с 1 июля на органы соцзащиты возложены функции опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами страны. Многообразие форм и направлений работы – отличительная черта Мозырского управления.

Юбилейная дата – это еще один повод выразить благодарность за труд. На торжественном собрании сотрудникам управления по труду были вручены десятки грамот. Еще больше было сказано теплых и искренних слов. Юбилейную медаль «75 лет Победы» вручили заместителю начальника управления, председателю Мозырской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Ирине Соловей. Свой подарок работникам управления преподнесли артисты. Многочисленные музыкальные номера добавили празднику особую торжественность.

За 100 лет существования соцслужбы на Мозырщине изменилось многое. Совершенствовалась система, менялись формы и методы работы, расширялся спектр деятельности. Но главным всегда было и остается – забота о человеке.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ