В «Спутнике» прошел настоящий модный показ. Свою авторскую коллекцию одежды представила молодой мозырский дизайнер

Культурная жизнь Мозыря начинает оживать после длительного перерыва. В развлекательном центре «Спутник» прошел настоящий модный показ, на котором свою авторскую коллекцию одежды представила молодой местный дизайнер.

Этим летом культурно-развлекательная жизнь Мозыря течет неспешно. Но на минувшей неделе сердце столицы Полесья забилось быстрее: ведь речь зашла о модном показе. Таких событий развлекательный центр «Спутник» еще не видел. Антураж – в лучших традициях фэшн-индустрии: красная дорожка, как подиум; рассадка гостей по приглашениям; вспышки фотокамер, модная ведущая и, конечно, сами модели. Представлять свою первую авторскую коллекцию мозырянка Наталья Назим доверила подиум-школе «Стрекоза». Каждый образ подбирался индивидуально под модель: начиная, собственно, от одежды и заканчивая аксессуарами.

Натуральные ткани, яркие принты, ручная роспись и классика, которую переосмыслили. Гости показа смогли убедиться, одежда отечественного производства – в тренде. Еще одно наблюдение – мозырский дизайнер взяла курс на, так называемую, ответственную моду: когда «лучше меньше, но качественнее». Коллекцию Наталья назвала красивым словом «Магия».

Праздник моды и красоты стал в этом сезоне первым, но точно будет не последним. Отрадно, что Мозырь расцветает не только в плане благоустройства. Вокруг – все больше людей, которые хотят жить, творить и создавать прекрасное.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик. ТКМ