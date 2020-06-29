Профилактическое мероприятие в рамках акции «Забота» прошло в детском санатории «Сидельники». Вместе с воспитателями в погонах дети повторяли правила дорожного движения, безопасности в быту и на воде, а также приняли участие в тематической викторине.

У главного районного воспитателя в погонах Вячеслава Коваленко – действительно горячая пора. Период длительных летних каникул считается одним из самых напряженных в плане детской безопасности. Поэтому профилактическая работа всех служб усиливается в разы. Так, в санаторий «Сидельники» вместе с начальником инспекции по делам несовершеннолетних сегодня приехал сотрудник Госавтоинспекции. В рамках тематического мероприятия акции «Забота» вместе с мальчишками и девчонками вспоминали и повторяли правила дорожного движения, правила безопасности в быту, на улице, у воды.

Вторая часть мероприятия – интерактивная. Каждый ее участник получил билет с вопросами о правилах дорожного движения для велосипедистов. Мини-экзамен успешно прошли не все, но полезных знаний у ребят точно прибавилось. Детям вручили памятные сувениры, а самые активные смогли сделать фото на память у служебного авто.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ