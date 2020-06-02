В налоговую – дистанционно

Инспекция МНС по Мозырскому району напоминает о возможности дистанционного взаимодействия. Налоговые декларации, иные документы, связанные с налогообложением, можно представить в налоговый орган в электронном виде, не выходя из дома.

В инспекции Министерства по налогам и сборам Мозырского района напоминают: налоговые декларации и другие документы в ведомство можно предоставить, не выходя из дома. Для этого можно использовать инструменты на официальном сайте nalog.gov.by или программный продукт «Автоматизированное рабочее место «Плательщик». Другие вопросы, связанные с налогообложением можно также решить онлайн, используя открытые электронные сервисы налоговых органов на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы». Кроме того, получить разъяснения по вопросам применения норм налогового законодательства можно, обратившись по бесплатному номеру телефона единого контакт-центра налоговых органов 189 (стационарная сеть) или (017) 229 79 79.