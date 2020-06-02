В Мозыре идет масштабный ремонт дорожного покрытия. движение на многих участках ограничено. с 8 июня будет закрыт переезд через трамвайные пути на пересечении улиц Мира – Пролетарская – Нефтестроителей

Ремонтные работы дорог и тротуаров в Мозыре в этом году идут такими темпами и объемами, о которых любой другой город может только мечтать. Конечно же, существуют и неудобства и для автолюбителей, и для пешеходов. Но это временная ситуация, все надеются на то, что в обмен получат широкие проезжие части и ровные пешеходные дорожки, а еще переезды без бугристостей. С 8 июня в связи с ремонтом переезда через трамвайные пути на пересечении улиц Мира – Пролетарская – Нефтестроителей, временно, до 21 июня 2020 года движение автотранспортных средств по переезду будет закрыто. Объезд организован по ул. Шоссейной. Ремонтники приносят извинения за временно причиненные неудобства и гарантируют качество.