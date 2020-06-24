Торжественное открытие драматического театра

Мозырский драмтеатр отныне дома! Отныне на афишах больше не будет строчки «на сцене Городского Дворца культуры». Артисты вернулись на свою сцену семь сезонов спустя. Эпитеты интернет-пользователей о сроках ремонта остались в прошлом. Новые двери распахнуты для гостей! Одними из первых драмтеатр посетили глава Администрации Президента Игорь Сергиенко и губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Приехали они не с пустыми руками: сертификат на 100 тысяч рублей – подарок столичный, 50 тысяч рублей – от области. Денежный сертификат коллективу передала и мэр Мозыря Елена Павлечко. Все деньги пойдут на укрепление материально-технической базы театра. Символический ключ вручен, красная лента перерезана, и вот гости входят внутрь. Главный символ культуры Мозыря получил современную начинку, соответствующую всем театральным трендам. Под потолком Большого зала – классическая хрустальная люстра диаметром 4 метра и высотой – около двух. Немного меньшего размера, но не меньшей красоты, люстры и светильники украшают практически каждое помещение. В интерьере преобладают зеркала и мрамор. В партере большого зала удобно разместятся 296 зрителей, на балконе – еще 200. В Малом зале на втором этаже смотреть спектакли смогут одновременно 102 человека. Хорошо ли видно, отлично ли слышно, удобно ли в креслах? Первые гости смогли дать эмоциональную и рациональную оценку, посмотрев отрывок одного из самых ярких спектаклей – зажигательной комедии «Прымаки». Архитектурный стиль самого здания тетра на улице Ленинской строители максимально сохранили. Его построили еще в начале 30-х годов прошлого века. И свое назначение – служить актерам и зрителям, — здание никогда не меняло. Говорят, в своем время, сам Иван Мележ смотрел здесь спектакль, поставленный по его же роману. Большая премьера для мозырских театралов – «Люди на балоце», — намечена на сентябрь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ