Мозырский драмтеатр отныне дома! Отныне на афишах больше не будет строчки «на сцене Городского Дворца культуры». Артисты вернулись на свою сцену семь сезонов спустя. Эпитеты интернет-пользователей о сроках ремонта остались в прошлом. Новые двери распахнуты для гостей! Одними из первых драмтеатр посетили глава Администрации Президента Игорь Сергиенко и губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Приехали они не с пустыми руками: сертификат на 100 тысяч рублей – подарок столичный, 50 тысяч рублей – от области. Денежный сертификат коллективу передала и мэр Мозыря Елена Павлечко. Все деньги пойдут на укрепление материально-технической базы театра. Символический ключ вручен, красная лента перерезана, и вот гости входят внутрь. Главный символ культуры Мозыря получил современную начинку, соответствующую всем театральным трендам. Под потолком Большого зала – классическая хрустальная люстра диаметром 4 метра и высотой – около двух. Немного меньшего размера, но не меньшей красоты, люстры и светильники украшают практически каждое помещение. В интерьере преобладают зеркала и мрамор. В партере большого зала удобно разместятся 296 зрителей, на балконе – еще 200. В Малом зале на втором этаже смотреть спектакли смогут одновременно 102 человека. Хорошо ли видно, отлично ли слышно, удобно ли в креслах? Первые гости смогли дать эмоциональную и рациональную оценку, посмотрев отрывок одного из самых ярких спектаклей – зажигательной комедии «Прымаки». Архитектурный стиль самого здания тетра на улице Ленинской строители максимально сохранили. Его построили еще в начале 30-х годов прошлого века. И свое назначение – служить актерам и зрителям, — здание никогда не меняло. Говорят, в своем время, сам Иван Мележ смотрел здесь спектакль, поставленный по его же роману. Большая премьера для мозырских театралов – «Люди на балоце», — намечена на сентябрь.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Торжественное открытие драматического театра
Мозырский драмтеатр отныне дома! Отныне на афишах больше не будет строчки «на сцене Городского Дворца культуры». Артисты вернулись на свою сцену семь сезонов спустя. Эпитеты интернет-пользователей о сроках ремонта остались в прошлом. Новые двери распахнуты для гостей! Одними из первых драмтеатр посетили глава Администрации Президента Игорь Сергиенко и губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Приехали они не с пустыми руками: сертификат на 100 тысяч рублей – подарок столичный, 50 тысяч рублей – от области. Денежный сертификат коллективу передала и мэр Мозыря Елена Павлечко. Все деньги пойдут на укрепление материально-технической базы театра. Символический ключ вручен, красная лента перерезана, и вот гости входят внутрь. Главный символ культуры Мозыря получил современную начинку, соответствующую всем театральным трендам. Под потолком Большого зала – классическая хрустальная люстра диаметром 4 метра и высотой – около двух. Немного меньшего размера, но не меньшей красоты, люстры и светильники украшают практически каждое помещение. В интерьере преобладают зеркала и мрамор. В партере большого зала удобно разместятся 296 зрителей, на балконе – еще 200. В Малом зале на втором этаже смотреть спектакли смогут одновременно 102 человека. Хорошо ли видно, отлично ли слышно, удобно ли в креслах? Первые гости смогли дать эмоциональную и рациональную оценку, посмотрев отрывок одного из самых ярких спектаклей – зажигательной комедии «Прымаки». Архитектурный стиль самого здания тетра на улице Ленинской строители максимально сохранили. Его построили еще в начале 30-х годов прошлого века. И свое назначение – служить актерам и зрителям, — здание никогда не меняло. Говорят, в своем время, сам Иван Мележ смотрел здесь спектакль, поставленный по его же роману. Большая премьера для мозырских театралов – «Люди на балоце», — намечена на сентябрь.