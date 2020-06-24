Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера открыта в Мозырском районе

Эти кадры сделаны в деревне Заболотье в феврале этого года. Тогда строители, которые трудились на объекте «Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера» совхоз-комбината «Заря» рапортовали – осталось менее 30 процентов до полной готовности и ввода в эксплуатацию. И уже тогда, видя промежуточные результаты, трудно было поверить, что раньше это была ферма КРС, присоединенного к «Заре» колхоза «Прамень Кастрычнiка». Идея реализовать совершенно новый для предприятия проект возникла не случайно.

Буквально через несколько минут, уже на торжественном открытии фермы Олег Михайлович, и глава области Геннадий Соловей и руководитель района Елена Павлечко. будут рассказывать и о новых рабочих местах, трудиться здесь будут 20 человек, и о том, что благодаря таким новым проектам позиции и района, и области выглядят достойно на фоне республики. После речей – традиционное перерезание красной ленточки.

Экскурсия по территории – доказательство того, что слова не расходятся с делом. На территории новой фермы пять птичников. Один из них на 13тысяч 800 голов ремонтного молодняка. В остальных четырех могут разместить по 7 тыс. кур. Оборудование бельгийское, все полностью компьютеризировано. Создан определенный микроклимат: поддерживают определенную температуру, давление, влажность, освещение, идет автоматическое кормление и поение птицы, наблюдают за активностью и весом кур. Всю птичью братию контролирует несколько человек.

В ближайшие месяцы нагрузка на работников возрастет. До конца этого года здесь намерены выйти на полные мощности. Есть возможность и для дальнейшего расширения фермы – до 10 млн инкубационных яиц в год. Это серьезный уровень не только для одного хозяйства, но и в целом для района, области.

Реализация проекта определяет дальнейшее развитие совхоза-комбината на ближайшие несколько лет. Планов много. В экспертизе уже находится проект на инкубатор. Ближе к осени планируют начать его строительство в Михалковской Рудне. Он позволит получать около 10 млн. цыплят в год. Уже сейчас ясно, Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера – это экономически выгодный и продуманный проект. Запуск нового объекта, кроме очевидных экономических результатов, позволит Мозырскому району еще больше закрепить славу лидера Гомельской области по сельскохозяйственному производству.

Светлана Грудько, Олег Фицнер, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ