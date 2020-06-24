Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера открыта в Мозырском районе

Эти кадры сделаны в деревне Заболотье в феврале этого года. Тогда строители, которые трудились на объекте «Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера» совхоз-комбината «Заря» рапортовали – осталось менее 30 процентов до полной готовности и ввода в эксплуатацию. И уже тогда, видя промежуточные результаты, трудно было поверить, что раньше это была ферма КРС, присоединенного к «Заре» колхоза «Прамень Кастрычнiка». Идея реализовать совершенно новый для предприятия проект возникла не случайно.
Буквально через несколько минут, уже на торжественном открытии фермы Олег Михайлович, и глава области Геннадий Соловей и руководитель района Елена Павлечко. будут рассказывать и о новых рабочих местах, трудиться здесь будут 20 человек, и о том, что благодаря таким новым проектам позиции и района, и области выглядят достойно на фоне республики. После речей – традиционное перерезание красной ленточки.
Экскурсия по территории – доказательство того, что слова не расходятся с делом. На территории новой фермы пять птичников. Один из них на 13тысяч 800 голов ремонтного молодняка. В остальных четырех могут разместить по 7 тыс. кур. Оборудование бельгийское, все полностью компьютеризировано. Создан определенный микроклимат: поддерживают определенную температуру, давление, влажность, освещение, идет автоматическое кормление и поение птицы, наблюдают за активностью и весом кур. Всю птичью братию контролирует несколько человек.
В ближайшие месяцы нагрузка на работников возрастет. До конца этого года здесь намерены выйти на полные мощности. Есть возможность и для дальнейшего расширения фермы – до 10 млн инкубационных яиц в год. Это серьезный уровень не только для одного хозяйства, но и в целом для района, области.
Реализация проекта определяет дальнейшее развитие совхоза-комбината на ближайшие несколько лет. Планов много. В экспертизе уже находится проект на инкубатор. Ближе к осени планируют начать его строительство в Михалковской Рудне. Он позволит получать около 10 млн. цыплят в год. Уже сейчас ясно, Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера – это экономически выгодный и продуманный проект. Запуск нового объекта, кроме очевидных экономических результатов, позволит Мозырскому району еще больше закрепить славу лидера Гомельской области по сельскохозяйственному производству.
Светлана Грудько, Олег Фицнер, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера открыта в Мозырском районе
Эти кадры сделаны в деревне Заболотье в феврале этого года. Тогда строители, которые трудились на объекте «Ферма для выращивания родительского стада птицы бройлера» совхоз-комбината «Заря» рапортовали – осталось менее 30 процентов до полной готовности и ввода в эксплуатацию. И уже тогда, видя промежуточные результаты, трудно было поверить, что раньше это была ферма КРС, присоединенного к «Заре» колхоза «Прамень Кастрычнiка». Идея реализовать совершенно новый для предприятия проект возникла не случайно.