Температура за +30, палящее солнце и зной. Как мозыряне спасаются от жары

Температура за +30, палящее солнце и зной. В Мозырь, наконец-то пришло лето. Как горожане спасаются от жары, об этом смотрите далее.

В Мозырь пришла жара. Температуру за + 30 периодически гасят дожди. В связи с аномальной жарой объявлен оранжевый уровень опасности. Сейчас лето вошло в свою привычную фазу. Однако холодная весна сказалась на урожае. Только сейчас в торговле в широком ассортименте появилась мозырская клубника и уже местная черешня, правда она в меньшинстве. А вот некоторым огородным культурам перепады погоды нипочем.

Мозырский главный летний питьевой хит – холодный квас из бочек. Правда, вкус уже не тот. А вот городские оазисы, фонтаны, прохладу и ощущения дарят по-прежнему. В Мозыре их не так много. Здесь прохладно и в зной всегда многолюдно. Но у города есть огромный летний плюс – расположен он на берегу Припяти. Сезон пляжного отдыха был открыт еще на прошлой неделе. Первые пробы показали – речная вода соответствует всем санитарным нормам. Однако целый день находится под палящем солнцем категорически нельзя. Ультрафиолет в умеренных дозах – на пользу, а в больших несет опасность. Велика вероятность ожогов, а еще тепловых и солнечных ударов. Наибольшая активность солнца с полудня и до 15 часов. В это время не стоит находиться под прямыми лучами, чтобы не получить перегрев организма. В первую очередь страдают дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. А всем не стоит забывать про головные уборы, солнцезащитные очки и крема, одежда должна быть легкой, желательно из натуральных материалов и еще одна важная рекомендация – обильное питье, в первую очередь это вода, чтобы не допустить обезвоживания. По прогнозам синоптиков, пик жары придется на середину недели. На следующей температура немного опуститься. Также в прогнозах – дожди и грозы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ