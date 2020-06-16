Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 15 июня откроет прямую линию по соблюдению санэпидтребований в торговле и общепите в условиях COVID-19.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 15 июня откроет телефонную линию по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения. Обратиться на прямую линию можно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. В Гомельской области звонки принимаются по телефону: 8 (0232) 31-04-50. Напомним, среди основных требований к сфере обслуживания с учетом COVID-19: присутствие специальной разметки (не менее 1-1,5 м) для дистанцирования покупателей на кассах, сотрудники в масках и перчатках, наличие градусника для измерения температуры персоналу, отсутствие допуска покупателей к самостоятельному упаковыванию кондитерских изделий (печенье, вафли, пирожные и др.) в торговых объектах по принципу самообслуживания. За нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1 БВ — Br27), для ИП — до 200 БВ, юрлиц — до 500 БВ.