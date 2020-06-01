С Днем защиты детей! Поздравления в социально-педагогическом центре

Социально-педагогический центр представители районных властей и депутатского корпуса посещают часто. Приезжают не с пустыми руками. Кроме теплых слов поздравлений везут подарки. Дефицит родительской любви восполняют вниманием и опекой.

Социально-педагогический центр появился в Мозыре в 2006 году. С тех пор в его стенах всегда много детей. За прошлый год через приют прошло 77 ребят. За один квартал этого здесь уже побывало 19 мальчиков и девочек, 10 из которых вернулись в родные семьи. Сегодня в приюте живет 11 ребят. Поздравление главы района Елены Павлечко с Днем защиты детей стало неожиданностью как для маленьких постояльцев, так и для сотрудников центра. Эти поздравления сегодня звучат для всех юных мозырян.