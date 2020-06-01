Помощь медикам от коллектива совхоз-комбината «Заря»

Пусть за масками и щитками не видно очаровательных улыбок, причесок и макияжа. Но красоту ведь не спрячешь. И красивым женщинам – красивые цветы для настроения. А для безопасности – специальные медицинские костюмы. Кстати, закуплены костюмы на деньги работников «Зари». Профсоюз бросил клич, заревцы не остались в стороне. Часть костюмов передадут наровлянскому здравоохранению. Ведь у мозырского хозяйства и в соседнем районе есть подразделения. Помощь медикам – не единичная акция. Спонсорская помощь в учреждения здравоохранения поступает постоянно. Раньше, до короновирусной жизни, обычно про сельчан говорили – на передовой. Они боролись за урожай, боролись с засухой, за удои и привесы. Теперь, в нынешних реалиях, они помогают медикам, тем, кто на передовой в борьбе с коронавирусом.

Наталья Григорьевна Процко уже 12 лет работает рентгенолаборантом. К вредным излучениям аппаратов прибавился опасный коронавирус. Смена – почти пять часов. Респиратор, шапочка, костюм, защитный экран, который постоянно запотевает. От имени всех своих коллег говорит, что работать легче, зная, что о тебе кто-то думает и заботиться.

Сегодня медики обеспечены всем необходимым, но средства индивидуальной защиты – это расходный материал, такая поддержка от коллектива «Зари» не лишняя. И участие заревцев в своеобразном марафоне «Аграрии медикам» – это искреннее «спасибо» за работу.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ