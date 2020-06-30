Поздравили ветеранов накануне Дня независимости

Близится главный государственный праздник Беларуси – День независимости. Традиционно накануне памятной даты в Мозырском районе проходят адресные поздравительные мероприятия.

Поздравить каждого, кто непосредственно причастен к главному белорусскому празднику – Дню независимости – торжественная традиция Мозырского района. Личные слова признательности и благодарности, подарки – это лишь небольшая дань уважения тем, кто видел войну, кто добыл Победу, кто впоследствии восстанавливал страну из руин. Когда началась Великая Отечественная, Полина Алексеевна Миронович была совсем молодой девушкой, училась на бухгалтера, сразу же бросила учебу и записалась на фронт медсестрой. Война не забывается, такое просто невозможно вычеркнуть из памяти. Нужно помнить и нужно чтить ради того, чтобы осознавать ценность мира. Праздничный объезд ветеранов и участников тех страшных дней проходит несколько раз в год. Накануне 9 мая и Дня независимости. Адресаты любят эту традицию, готовятся к визиту и ждут гостей. Само мероприятие растягивается на несколько дней, чтобы успеть поздравить всех. В мини-торжествах на дому принимают участие представители руководства района, общественных организаций и предприятий.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ