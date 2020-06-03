3 июля с 18.00 до 23.30 будет скорректировано движение городского транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Дня Независимости, для движения автотранспорта закроют площадь Ленина с 18.00 до 23.30. Движение общественного транспорта будет осуществляться:

Маршрут №4 – от пл. Горького ч/з ул. Интернациональную, ул.Мира, ул.Пролетарскую до пл.Примостовая

Маршрут №14

— от пл.Примостовая через ул.Пролетарскую, ул.Мира ул .Интернациональную до пл.Горького

Маршрут №8 — от пл.Примостовая до ул.Заслонова, Бумажкова

Маршрут №9 — от пл.Г орького до д.Новики, ДРОЦ Сидельники

Маршрут № 16,20- от пл.Примостовая через ул.Рыжкова

Маршрут №23 — от пл.Горького до МЭС

После окончания праздничного фейерверка будут выполняться дополнительные рейсы от пл. Ленина по маршруту №4 и от здания райисполкома по маршрутам №16 «пл.Ленина-Ж.Д. вокзал» №22 «пл.Ленина-Козенки».