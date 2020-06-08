Музей Пушкаря –тонкое искусство общения с глиной

Мозырские музеи сегодня как никогда скучают без посетителей. Сразу несколько зданий находятся на ремонте: это и «Палеская веда», и Выставочный зал, и краеведческий музей… Двери остальных филиалов открыты для посещения. Но в связи с эпидемической обстановкой, мозыряне не спешат на экскурсии. Но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Небольшая онлайн-экскурсия по Музею Пушкаря в нашем следующем сюжете.

Музей Пушкаря встречает гостей прохладой и особой атмосферой уюта. Ведь это не просто музейный павильон, а место, где работал белорусский художник-керамист Николай Пушкарь. После капитального ремонта его простенькая мастерская стала выглядеть презентабельно, сохранив дух и ощущение присутствия мастера. Биография Николая Пушкаря достойна публикации. Родился в 1919, остался сиротой, попал в трудовую колонию Макаренко. По рекомендательному письму Горького поступил в художественное училище. Затем прошел войну, плен, немецкий концлагерь и советские лагеря. И, тем не менее, сохранил жизнелюбие, юмор и умел видеть красоту в обыденном. Характер художника – в каждой его работе. Его терракотовые человечки смеются, думают, грустят. Глядя на них невозможно не улыбаться. Вот, например, как видел художник работу депутатов. А это стоят обнявшись два соседа. Отдельно в музее представлены первые работы художника 60-х годов. И те, которые были обожжены уже после его смерти. Глина продолжает хранить каждый штрих, нанесенный художником. А в местной мастерской она продолжает превращаться из серой холодной массы в искусные сувениры. Всем гостям здесь демонстрируют чудесные превращения. Глиняный шликер заливают в гипсовую форму. Через некоторое время гипс впитает излишнюю влагу, а на свет появится заготовка. Маленьким посетителям предлагают вот такой более простой и быстрый способ. Посмотреть на работы Николая Пушкаря, на его коллекцию старинных предметов быта, своими руками создать керамический сувенир и забрать его домой. В музее-мастерской каждому посетителю помогут приобщиться к тонкому искусству общения с глиной.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ