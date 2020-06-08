С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Директор оздоровительного центра фиктивно оформила мужа трактористом и получала за него зарплату

8 июня 2020, 20:36

Директор санатория фиктивно оформила мужа трактористом и получала за него зарплату. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.
Руководитель детского оздоровительного центра фиктивно оформила своего супруга в качестве тракториста, чтобы получать за него зарплату. Об этом стало известно оперативникам по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. Они выяснили, в санатории мужчина работал водителем, и у него не было ни допуска к управлению трактором, ни соответствующей категории. Но директор оформила мужа на две должности, ему начислялась ежемесячно зарплата, которую забирала себе руководитель. Сумма ущерба с 2016 по 2019 годы составила без малого 6 тысяч рублей. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в крупном размере.

Комментарии запрещены
«
»