Зообазар, центр детской гимнастики, кинотеатр. Микрорайон «Молодежный» ждут перемены

Вместе с ростом количества жилых домов и, соответственно, населения увеличивается потребность в развитии инфраструктуры.

Расти и развиваться. Современный девиз микрорайона «Молодежный». Здесь проживает свыше 20-ти тысяч населения. И эта цифра постоянно увеличивается вместе с ростом количества домов. Отличная новость: прибавление ожидается и в социально-культурной сфере. Сегодня ведется реконструкция здания по Притыцкого, 2Г. Раньше здесь располагались известные продуктовые магазины – универсам «Центральный», после»Родная сторона» и другие. Теперь формат изменится: объект торгово-бытового обслуживания примет непродовольственных «сетевиков» и зообазар. Также здесь планируется открытие центра детской гимнастики. А это –

бывшая автостоянка на бульваре Малинина, где активными темпами идет возведение торгово-выставочного комплекса площадью до 12 тысяч квадратов. Известно, что здесь будут открыты два кинозала, вместимостью 90 человек, заведения общепита, детский развивающий центр и супермаркет «Смак». Ориентировочная дата ввода — конец 2020 года.