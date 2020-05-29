Сегодня Мозырщину посетил первый заместитель Министра

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев. Генерал-майор присутствовал на заседании исполкома, а после посетил Мозырский ГРОЧС.

Спасатель – это не профессия, это образ жизни. Цитата первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александра Худолеева, который с визитом прибыл в Мозырский район. У генерал-майора было запланировано несколько мероприятий, одно из них – это поблагодарить сотрудников Мозырского ГРОЧС и отделов соседних районов за безупречную службу. Среди награжденных была одна представительница прекрасной половины человечества.

Отметили нынешних сотрудников МЧС, не забыли и про тех, кто вышел на заслуженный отдых. Свою историю, которую пишут люди своей еженедельной работой, в министерстве чтят. Анатолий Лобанов прослужил почти три десятка лет своей жизни. За это время ситуации были разные – от снятие кошки с дерева до ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Главный принцип – это оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Помимо приятной почетной поздравительной миссии первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев посетил заседание исполнительного комитета. Диалог с руководством района получился конструктивным. Сегодня МЧС – это динамично развивающаяся структура, которая справляется с поставленными задачами и оперативно реагирует на внешние вызовы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ