Заседание исполнительного комитета. Выполнение Директивы №1 и предупреждение совершения преступлений несовершеннолетними в составе групп

На повестку дня очередного заседания исполкома было вынесено 2 вопроса. Первым рассмотрели выполнение Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». В районе сформирован единый подход к выполнению требований Директивы. Осуществляется комплекс мер, направленных на снижение травматизма и гибели людей на производстве. Ведется работа по предотвращению пьянства, алкоголизма, аварийности, травматизма и гибели людей на дорогах, охране общественного порядка. Усилия направлены на противопожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций. Однако в сравнении с прошлым годом число погибших от внешних причин увеличилось на 5 и составило 40 человек. В докладе начальник управления по труду, занятой и социальной защите Михаил Пашинский проанализировал каждый несчастный случай.

Еще один рассмотренный на заседании вопрос – предупреждение совершения преступлений в составе групп несовершеннолетними. Статистика по 2019 свидетельствует о благоприятной криминогенной ситуации среди детей и подростков. 40 преступлений в 2018 и 38 в 2019. Но уже за 4 месяца этого года количество несовершеннолетних, совершивших преступления в группах, увеличилось. Отмечается рост краж, совершенных несовершеннолетними. За совершение административных правонарушений к ответственности привлечено 50 подростков, 14 из которых – за распитие спиртного. На заседании по каждому из рассмотренных вопросов был принят ряд решений, от исполнения которых будет зависеть дальнейшая ситуация в районе.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ