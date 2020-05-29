Благодарности, грамоты, сельхозтехника. Награждение победителей республиканского соревнования

Очередное заседание районного исполнительного комитета прошло в расширенном составе. Участие в нем приняли высокопоставленные гости: помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Дичковский, начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев. Перед основной частью заседания – церемония награждения победителей республиканского соревнования по достижению лучших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственной отрасли среди районов республики. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижения высоких производственных показателей эффективности работы в области сельского хозяйства, благодарность Президента Республики Беларусь объявлена труженикам агропромышленного комплекса Мозырского района. Ее вручили председателю райисполкома Елене Павлечко. Кроме благодарности, район получил сертификат на трактор «Беларус».

Благодарность и сертификат на трактор вручили и коллективу работников «Совхоз-комбината «Заря». Подарки принимал директор предприятия, член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько. Почетные грамоты за многолетний плодотворный труд вручены представителям хозяйств Чечерского района. Благодарность премьер-министра и денежное вознаграждение увез тракторист Хойникского района. Отметили и лучших в охране труда. Диплом Гомельского облисполкома получила «Заря» и «Мозырьпромстрой». Вручили и награды Министерства сельского хозяйства и продовольствия по итогам смотра-конкурса по благоустройству машинных дворов, готовности ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях и машинно-тракторных парков к полевым работам 2020 года. Грамоты и денежные премии получили хозяйства Чечерского, Светлогорского, Петриковского районов. Грамоты Минсельхозпрода и денежные премии получили лучшие по охране труда хозяйства Гомеля, Рогачева и Светлогорского района. Церемония награждения прошла в рамках заседания Мозырского райисполкома. Ведь именно Мозырский район показал самые высокие производственные показатели в области сельского хозяйства. Два новеньких «Беларуса» пополнят технический арсенал района. Первым в кабине трактора проехал тракторист Слободского им. Ленина Евгений Клевец. Возможности этих «Беларусов» еще только предстоит оценить в деле. Специалисты называют такой трактор универсальным солдатом. С конвейера эта техника отправится прямо на поля Мозырского района.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ