Военный пенсионер, военный строитель, поэт Анатолий Волков. Репортаж о человеке, для поколения которого слово «Родина» было святым

Военное лихолетье отпечаталось в душе каждого человека, который его застал. Особый отпечаток война оставила в душах детей. Мы побеседовали с человеком, которому в начале Великой отечественной едва исполнился год. В нашем следующем сюжете интервью с военным пенсионером, военным строителем, поэтом Анатолием Волковым.

Квартиру Анатолия Волкова сегодня украшают цветы и открытки. 1 мая Анатолий Васильевич отметил 80-летний юбилей. Немного раньше, в декабре 2019, родилась его новая книга – сборник стихов под названием «Остаются в строю ветераны». Десятки стихов посвящены ветеранам Вооруженных Сил. Есть в сборнике и несколько рассказов, один из которых он написал по своим детским воспоминаниям. А события в нем сыграли отнюдь не последнюю роль в выборе жизненного пути и жизненного кредо.

Об этом случае Анатолий Васильевич узнал, когда, будучи студентом Военной Академии, изучал подробности боя, который проходил на подступах к Ленинграду. Говорит, что всю свою жизнь друзей и товарищей соизмерял с участием в том последнем бое. Сквозь призму кровавой битвы многое в жизни становилось очевидным. Как и многие мальчишки того времени, своей профессией Анатолий Волков выбрал военное дело. Отучился в танковом училище, закончил военную академию, 28 лет отдал службе в армии. Еще 26 работал на гражданке. Память почти стерла воспоминания о войне. Но о том, как стонала земля, он помнит по сей день. Детские воспоминания, переосмысленные и пропущенные через душу взрослого человека, легли в основу одной из книг Анатолия Волкова. А их в творческой биографии немало. Немного прозы и много стихов. Война оставила отпечаток в душе каждого, кого коснулась. Она ковала героев, изобличала предателей, а еще растила поколение, для которого слово «Родина» было действительно святым.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ