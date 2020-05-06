Мозырские медики рассказали, как борются с коронавирусом и защищаются от него

Как построена работа по предотвращению распространения инфекции? Кто ведет наблюдение за пациентами? И каким образом оберегается сам медперсонал? Об этом и не только – наш репортаж из инфекционного отделения Мозырской городской больницы. Спойлер: съемочная группа была максимально защищена.

Чтобы получить эксклюзивные кадры для этого репортажа, оператору телеканала «Мозырь» пришлось испытать на себе, каково это – трудиться в защитном костюме. Том самом, который не оставляет свободным ни один участок на теле. Для инфекционистов горбольницы такая одежда – уже привычная униформа. Несколько недель команда специализированного отделения круглосуточно работает с теми, кто в той или иной степени столкнулся с COVID-19. С теми, кому помощь нужна здесь и сейчас.

Важных задач у медиков две: первая – вылечить. Вторая – создать надежные условия для изоляции каждого пациента с положительным результатом теста. На кону и эпидситуация в регионе, и безопасность самих врачей и медсестер. Мозырская «инфекционка» теперь разделена на зоны: «чистую», «грязную» и «шлюз». При наблюдении и терапии пациентов инфекционного отделения врачи внимательно следят за показателями насыщаемости крови кислородом. Диалог с журналистами для заведующей инфекционного отделения – сегодня тоже часть работы. За несколько минут нашей беседы Светлана Владимировна успевает рассказать, защитными костюмами, дезинфекторами и другими актуальными средствами инфекционисты обеспечены полностью. Спецтранспорт обрабатывается после каждой поездки с пациентами. Зачастую дважды: сначала возле отделения, потом – на отдельной стоянке у станции скорой помощи. Для некоторых врачей больница – уже и работа, и дом. Чтобы не подвергать риску заряжения родных, редкое время между дежурствами проводят в контактом центре. Восстановив силы, снова возвращаются на передовую, в отделения, для того чтобы спасть и победить.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ