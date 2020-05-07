В Мозыре под колесами автобуса погиб пожилой мужчина

6 мая примерно в 16:35 водитель, 1966 г.р., управляя автобусом «МАЗ», отъезжал от остановочного пункта «Площадь Ленина» по ул. Советской г. Мозыря, со стороны ул. Ленинской. В пути следования, совершил наезд на пешехода, 1939 г.р., который, по предварительной информации, двигался по тротуару и пытался нагнать отъезжающий от остановки общественного транспорта автобус, в результате чего упал под его колеса в районе средней двери. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении городской больницы.