В Мозыре оперативники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота партию насвая

Днем 6 мая сотрудники наркоконтроля изъяли у 29-летнего неработающего мозырянина крупную партию некурительного табачного изделия насвай. 47 полимерных зип-пакетов с насваем были обнаружены в ходе осмотра места жительства молодого человека. Общий вес изъятого составил свыше 1338 гр. По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной реализации в Мозыре. Назначена экспертиза изъятых веществ. Проводится дальнейшая проверка.