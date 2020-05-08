В деревне Муляровка Петриковского района торжественно открыли памятный знак. Его посвятили подвигу воинов-пограничников Краснознаменного пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних дел, 75-ой стрелковой дивизии и 6-го дивизиона бронепоездов.

В истории славных достижений Петриковщины – новая страница. В канун 75-летия Великой Победы в деревне Муляровка торжественно открыли памятный знак. Отныне и местным жителям, и приезжим гостям он будет напоминать о подвиге воинов-пограничников Краснознаменного пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних дел, 75-ой стрелковой дивизии и 6-го дивизиона бронепоездов.

Дань уважение героям-пограничникам отдали во время торжественного митинга. Место установки памятного знака – напротив станции Муляровка, — выбрали не случайно. Уже в самом начале войны, июле-августе 41-го, на территории Петриковского района велись ожесточенные бои с фашистами. Пограничники охраняли тыл действующей армии, оказывали врагу упорное сопротивление. Основные оборонительные бои велись вдоль железной дороги. В одном из них пограничники наголову разгромили элитную немецкую часть. К сожалению, потеряли и 25 своих бойцов. Еще 80 оказались ранены.

Воины-интернационалисты и представители других ветеранских организаций сегодня тоже на передовой. На передовой памяти о незаживающих ранах войны. Ее передают из поколения в поколения. От дедов – к внукам и правнукам. Память о победе 75-летней давности, как и память о предшествующих ей страшных годах, — в сердце каждого из нас. Лучшее, яркое и трогательное подтверждение этому – ухоженные памятники, монументы и мемориалы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ