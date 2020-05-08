Поздравление ветеранов. Дистанционно, но от души

75 лет со Дня Великой победы. К сожалению, свидетелей тех страшных дней становится все меньше. поэтому поздравить ветеранов с победным юбилеем – это святая обязанность. К акции присоединились представители областной и районной администрации, депутаты и парламентарии, профсоюзы и общественные организации.

Ветеран Великой отечественной Иван Антонович Вафек гостей приветствует через окно. Во время пандемии – это вынужденная профилактическая мера. Слова благодарности, поздравления, подарки – все через родственников. Поздравить всех сопричастных к празднику, 75-летию Победы – святая обязанность.

Подвиг, совершенный 75 лет назад, складывается из личных побед каждого участника войны. Ветераны, блокадники, труженики тыла в очередной раз почувствовали: никто не забыт. Посещать участников войны на дому – это давняя традиция. В связи с коронавирусом адресные поздравления были скорректированы, но они были. Как только эпидситуация стабилизируется, традиция благодарить будет продолжена в привычном формате живого общения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ