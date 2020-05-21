Учащийся Козенской средней школы Савелий Циблиенко стал призером республиканской олимпиады по физкультуре. Как удалось достичь такого результата? Своим мнением поделились педагоги, родители и сам Савелий.

Савелий Циблиенко учится в 11 классе Козенской средней школы. Спортсмен, отличник, гордость школы и родителей. В этом году участие в областном этапе олимпиады по физкультуре для него стало чрезвычайно успешным. Следующий, заключительный этап тоже принес призовое место. Сложнее всего, говорит Савелий, в спортивных баталиях оказалось справиться с волнением. Любовь к спорту в семье прививали собственным примером. Отец Савелия – тренер в спортивной школе. Повезло Савелию и с педагогами. Учитель физкультуры Александр Мицура, был одним из первых, кто поздравил юношу с победой. И даже преподнес сладкий подарок – торт. Александр Михайлович считает, что достичь успеха в спорте можно только имея характер. У Савелия сошлись воедино и талант, и трудолюбие, и воля к победе. В заключительном этапе республиканской олимпиады участие приняли 23 юноши со всей республики. Жюри оценивало уровень физической подготовки, теоретические знания, способности в спортивных играх. Впереди у Савелия еще один ответственный этап. Выпускные экзамены и выбор дальнейшего пути. Который, по словам юноши, обязательно будет связан со спортом.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ