Учащийся Козенской средней школы Савелий Циблиенко стал призером республиканской олимпиады по физкультуре. Как удалось достичь такого результата? Своим мнением поделились педагоги, родители и сам Савелий.
Савелий Циблиенко учится в 11 классе Козенской средней школы. Спортсмен, отличник, гордость школы и родителей. В этом году участие в областном этапе олимпиады по физкультуре для него стало чрезвычайно успешным. Следующий, заключительный этап тоже принес призовое место. Сложнее всего, говорит Савелий, в спортивных баталиях оказалось справиться с волнением. Любовь к спорту в семье прививали собственным примером. Отец Савелия – тренер в спортивной школе. Повезло Савелию и с педагогами. Учитель физкультуры Александр Мицура, был одним из первых, кто поздравил юношу с победой. И даже преподнес сладкий подарок – торт. Александр Михайлович считает, что достичь успеха в спорте можно только имея характер. У Савелия сошлись воедино и талант, и трудолюбие, и воля к победе. В заключительном этапе республиканской олимпиады участие приняли 23 юноши со всей республики. Жюри оценивало уровень физической подготовки, теоретические знания, способности в спортивных играх. Впереди у Савелия еще один ответственный этап. Выпускные экзамены и выбор дальнейшего пути. Который, по словам юноши, обязательно будет связан со спортом.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Учащийся Козенской средней школы Савелий Циблиенко стал призером республиканской олимпиады по физкультуре
Учащийся Козенской средней школы Савелий Циблиенко стал призером республиканской олимпиады по физкультуре. Как удалось достичь такого результата? Своим мнением поделились педагоги, родители и сам Савелий.