Точность – не только вежливость королей, но и профессиональная обязанность метрологов. Эталоном точности на Полесье служит отдел метрологии в Калинковичском центре стандартизации, метрологии и сертификации

Свой профессиональный праздник отметили метрологи. Эталоном точности на Полесье служит отдел метрологии в Калинковичском центре стандартизации, метрологии и сертификации. В гостях у самых точных людей в день их профессионального праздника побывала наша съемочная группа.

Точность – не только вежливость королей, но и профессиональная обязанность метрологов. В отделе метрологии Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации занимаются поверкой, калибровкой, аттестацией и испытаниями самых разных приборов. Обслуживают 10 районов Полесского куста. Здесь точно знают, сколько весит грамм, сколько длится минута, как выглядит самая ровная или самая гладкая поверхность. Отдел метрологии – это собрание эталонов. Ольга Хомякова работает в лаборатории средств измерения геометрических величин. Работа с точными приборами накладывает отпечаток и на характер метрологов. Длина, площадь, объем, величина угла. Чтобы проверить соответствие идеалу, Ольга использует целый ряд самых разнообразных приборов. Эта поверочная линейка имеет идеально гладкую и идеально ровную поверхность нулевого класса точности. Поверку здесь проходят строительные уровни, правила. Казалось бы, простое приспособление, а стоит около 80 тысяч рублей. Ведь идеал по определению не может быть дешевым. В лаборатории измерения давления и вакуума проходят проверку разнообразные манометры. Установки могут создавать давление от 1 десятой до 250 мега паскалей. Самые точные градусники находятся в ведении молодого специалиста Кристины Навныко. Гири, счетчики, сита, весы, прессы, колонки, спидометры – все починяется единой системе. Как точно работают все эти приборы, так и работа самого отдела – доведена до минимальных погрешностей. 30 специалистов постоянно повышают уровень своей квалификации. Перевооружается отдел и технически. Ведь метрологи просто обязаны идти в ногу со временем. Калинковичский центр стандартизации, метрологии и сертификации сегодня – это современное предприятие, которое помимо отдела метрологии включает еще ряд подразделений. Директор центра Владимир Ярец уверенно заявляет, его специалисты – если не идеальные, то уж точно лучшие в стране. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без метрологии. С измерениями связана деятельность человека на любом предприятии. Здравоохранение, энергетика, торговля, спорт. Метрологи Калинковичского центра гарантируют точность.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ