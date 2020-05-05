Тесты на коронавирус начали делать в Мозыре. Ответственные за результат – специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии.

География лабораторий, где обрабатываются тесты на коронавирус, пополнилась: диагностику COVID-19 теперь проводят и специалисты Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Для этого одну из лабораторий оперативно оснастили всем необходимым. Эта зона и раньше была закрытой для посетителей. Даже те, кто привозит пробы, проходили не дальше первой двери. Сегодня меры безопасности усилены: ведь на кону, без преувеличения, жизнь населения Полесского региона.

Как и по всей стране, специалисты в Мозыре, пользуются отечественной тест-системой. И сразу уточняют: обрабатываются ТОЛЬКО пробы, поступающие из медицинских учреждений. В свою очередь, медики тесты на коронавирус делают тем, кто имеет клинические проявления инфекции и эпидемиологический анамнез.

За открытие метода полимеразной цепной реакции (именно таким способом выявляется COVID-19) его создатель получил Нобелевскую премию. Сегодня ученые всего мира бьются в поисках вакцины от коронавируса. А пока тесты остаются самой эффективной мерой борьбы с его распространением.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ