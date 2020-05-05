Один раз в год сады цветут… Фруктовый сад совхоз-комбината «Заря»

Фруктовый сад совхоз-комбината «Заря» сейчас в самом расцвете, и в прямом, и в переносном смыслах. На предприятии делают все возможное, чтобы получить в этом году максимальный урожай яблок.

Один раз в год сады цветут… Сейчас такое время, когда сады в самом расцвете. На 68 гектарах земли совхоз-комбината «Заря» растут и сейчас цветут более 110 тысяч яблонь. Из-за европейской климатически мягкой зимы в этом году почки у деревьев набухли в конце февраля. Это пока цветочки, ягоды, точнее, плоды, появятся через несколько месяцев. В совхозе ко всему грамотный подход, в том числе, и к своему фруктовому саду. Заревские яблоки мозыряне любят за вкус, размер и оптимальную цену. Сорта «Голден», «Чемпион», «Алеся» завоевали сердца и покорили вкусовые рецепторы покупателей. Прошлогодний урожай, а это 450 тонн яблок, разошелся на ура. В этом году планку хотят поднять вдвое.

Чтобы получить хороший урожай, нужен грамотный, заботливый, постоянный уход. Зимой стволы деревья защищают от набегов зайцев, весной обрабатывают от вредителей, белят, проводят санитарную обрезку. А еще с учетом того, что климат становится все засушливее, яблоням в заревском саду обеспечивают своевременный капельный полив, то есть каждое дерево получит необходимую порцию влаги. Сейчас заревский сад напоминает воздушное бело-розовое облако, которое буквально жужжит от пчел и шмелей. Настоящий весенний пейзаж. А через пару месяцев картина поменяется. Ветви будут гнуться под тяжестью наливных плодов. И уже в августе они появятся на прилавках магазинов фирменной сети «Совхоза-комбината «Заря».

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ