Соблюдение «масочного режима» – не просто рекомендация, а необходимость для работников торговли и общепита

Чуть больше месяца для работников торговли и общепита действуют новые обязательные санитарные нормы. Что связано с эпидемией коронавируса. Наша съемочная группа вместе с представителями санэпидемстанции и торговли побывала на нескольких объектах, и посмотрела, как мозыряне относятся к, так называемому, «масочному режиму».

Соблюдение, так называемого, «масочного режима» — уже не просто рекомендация, а необходимость. Речь идет о магазинах, кафе, ресторанах и других объектах торговли и общественного питания. Сегодня средства индивидуальной защиты в виде масок – обязательный пункт в работе продавцов, кассиров, барменов, официантов, администраторов и других представителей профессии.

Надзорные мероприятия на объектах торговли и общепита в Мозыре проводятся практически ежедневно. Кроме эпидемиологов, в рейдах участвуют представители отдела торговли.

Для мозырских предпринимателей в период пандемии важно удержаться на плаву и сохранить рабочие места. В большинстве своем, они понимают: создание максимально безопасных условий для персонала и для покупателей – важнейший шаг. А пренебрежение санитарно-эпидемиологическими правилами может обернуться значительными потерями.

Еще одно важное правило для тех, кто бывает в общественных местах, называется «Один метр». Такое минимальное расстояние стоит соблюдать покупателям и посетителям кафе и ресторанов. Медики здесь добавляют: «А лучше всего – временно перейти на доставку».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин ТКМ