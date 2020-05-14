Как будут аттестованы школьники, состоятся ли выпускные экзамены и когда закончится регистрация на централизованное тестирование?

Мозырские школы заполнены менее чем на 40 процентов. Учебный год заканчивается через две недели. Так как же будут аттестованы школьники, состоятся ли выпускные экзамены и когда закончится регистрация на централизованное тестирование? Об этом наш следующий репортаж.

Учебный год 2019 – 2020 остался практически без четвертой четверти. Всему виной коронавирус. В конце марта школьники ушли на традиционные весенние каникулы, которые в этот раз нетрадиционно были продлены и получились двухнедельными. 13 апреля школы начали работать в штатном режиме. В связи с эпидситуацией Минобразование разрешило по желанию родителей оставлять детей дома. До окончания учебного процесса остается несколько недель. Так как же будут аттестовывать школьников? В мозырском отделе образования уверяют, проблем не будет. Разработано несколько вариантов.

Про дистанционное образование говорили уже давно, коронавирус ускорил процесс, теперь не только говорят, но и пробуют. Некоторые школьники в четвертой четверти обучаются насколько это возможно на дому. То есть педагог дает задания, которые нужно выполнять, чтобы не отстать от программы. Для этих ребят предусмотрен свой вариант аттестации.

На данный момент мозырские школы заполнены менее чем на 40 процентов. Младший блок и того меньше. Эти ребята смогут наверстать все в следующем учебном году, другое дело – выпускники. В отделе образования говорят, экзамены пройдут согласно плану. А еще в отделе образования напоминают: регистрация на централизованное тестирование проходит по 1 июня включительно. В связи с эпидситуацией сделать это можно онлайн. Подробная информация, как регистрироваться, а также график ЦТ находится в открытом доступе в сети Интернет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ