Результат — 100%. Все участники сборной Гомельской области привезли дипломы Республиканской олимпиады по информатике

С 11 по 14 мая в Пинске прошел заключительный этап республиканской олимпиады по информатике среди 11-классников. В соревновании приняли участие команды из 6 областей Республики, г. Минска, лицея БГУ. Всего 48 человек. По результатам туров заключительного этапа республиканской олимпиады дипломами награждены 22 участника. Школьники Гомельской области увезли 5 дипломов, четыре из которых забрали мозыряне, воспитанники тренера Александра Борунова. Дипломом первой степени награжден Андрей Мищенко. Дипломы 2 степени у Егора Кучара и Григория Бараболи, диплом 3 степени получил Богдан Коноплич.

11-классники, награждённые дипломами олимпиады, имеют право поступления в высшие учебные заведения Республики Беларусь без вступительных испытаний на специальности физического, математического и технико-технологического профилей.