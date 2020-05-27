Информация АП-2. Из-за капитального ремонта дорожного покрытия улицы Ульяновской изменено движение городских маршрутов № 8, №19 и пригородного «Мозырь-Загорины»

Ульяновская сейчас полностью отдана во власть дорожникам. В связи с проведением капитального ремонта дорожного покрытия частично изменяются маршруты движения городских автобусов № 8 и № 19, а также пригородного «Мозырь- Загорины». Теперь восьмерка и автобус до Загорин будут ходить чрез Интернациональную и Страконицкий. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Бульвар Страконицкий», «Рынок «Привоз» и далее по маршруту. 19-ка будет ходить через Ульяновскую (остановка «14 школа» — «Бульвар Дружбы» — «Бульвар Страконицкий»). Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Бульвар Дружбы», «бульвар Страконицкий», «Рынок «Привоз» и далее по основному маршруту. Остановочные пункты «Ульяновская» в прямом и обратном направлении закрываются на время проведения ремонтных работ.