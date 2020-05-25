Пора сочной травы – время «большого молока». Как правильно организовать перевод скота на летне-пастбищное содержание? Семинар в Калинковичском районе

На базе Калинковичского райисполкома прошел областной выездной семинар. Главный вопрос, который рассмотрели участники, а это начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия близлежащих райисполкомов, главные зооотехники, ветврачи, – это организация перевода скота на летне-пастбищное содержание.

Молоко у коровы на языке. В самом начале семинара, на пленарной части, напомнил участникам простую аграрную истину первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок. Чем и как питается животное? Сбалансированность рациона в конечном итоге отражается на качестве молока, а оно – «белое золото сельского хозяйства». Поэтому вопрос питания и содержания КРС – на постоянном контроле, расслабляться не позволительно.

К сожалению, не во всех хозяйствах области к процессу организации перевода скота на летне-пастбищное содержание подходят грамотно и по-хозяйски. Как известно, последние дни стойлового содержания скота в хозяйствах обычно бывают самыми сложными: заканчиваются корма, качество их значительно ухудшается. И как выход – зеленый конвейер, пастбищное содержание. Путь от стойла к пастбищу, так называемый переходный период, может быть довольно непростым, если, конечно, не подготовиться заранее. Подготовка пастбищ, подсев на них трав, обследование всего поголовья, которое будет на летнем выпасе, организация дойки и отвоз молока. Технологических моментов – десятки, их грамотное выполнение – гарантия того, что не произойдет снижение удоев, молоко на выходе не снизит свой сорт, а работник получит достойную зарплату. Летнее пастбище МТФ «Замостье» Калинковичского района – это, так сказать, наглядное пособие. Здесь, на реальном примере, участники семинара разбирали, как правильно организовать для коров «санаторий под открытым небом». Кстати, стадо дойное. На поле установлены доилки, дежурят пастухи, доярки. Проводят и коровьи медосмотры. На пастбище приезжает ветврач. Пастбищный период в условиях Гомельщины начинается в мае и заканчивается в октябре. Это пора «большого» и относительно дешевого молока, так как на многих фермах и комплексах за эти месяцы получают 52-55% от годового его производства при более низкой себестоимости, чем в стойловый период. И это время необходимо не упустить, использовать по максимуму. На семинаре были представлены и специальные косилки, ключевые машины для заготовки дополнительных кормов — высококачественного сена. Кстати, местного, гомельского производства.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ