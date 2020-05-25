В Мозырском центе коррекционно-развивающего обучения и реабилитации оказывают помощь особенным детям. Насколько важно начать обучение в раннем возрасте? На занятиях в центре побывала наша съемочная группа.

Маленькая Карина пришла на занятие в Центр Коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с мамой. Она с интересом рассматривает игрушки, позирует перед камерой, одновременно выполняя задания педагога-дефектолога. В свою очередь педагог лишь направляет интерес ребенка в нужное русло. В кабинете ранней помощи проводят коррекционные занятия для детей с особенностями психофизического развития с рождения до 3 лет. В этом году помощь получили 25 малышей. Если начать занятия с особенным ребенком раньше, можно достичь большего. Важные условия – не упустить время и не останавливаться на достигнутом. Педагоги акцентируют – занятия с таким малышом – не спринт, а марафон. В Центре коррекционно-развивающего обучения в этот многолетний марафон включаются дефектологи, педагоги-психологи, медработники. В каждом кабинете собран богатый материал для проведения коррекционных занятий. Алиса посещает дошкольную группу. Сейчас у нее индивидуальное занятие с дефектологом. Всего в центре 3 группы дошколят их посещает 19 малышей. Алиса учится слышать мир и слушать педагога. Всего в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 167 воспитанников. Разные диагнозы, тяжелые нарушения развития. В большую жизнь особенные дети идут маленькими шагами, опираясь на знающих педагогов и любящих родителей.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ