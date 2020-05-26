Начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук проведёт прямую телефонную линию для медработников и пациентов. Главная тема – COVID-19

Начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук в четверг, 28 мая, проведет прямую телефонную линию для медработников и пациентов.

Обеспеченность медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, величина и механизм установления надбавок за работу в условиях инфекции, а также факты нарушений в обслуживании и лечении пациентов. Николай Куденьчук хочет дополнить поступающую по официальным каналам информацию отзывами людей, которых тема касается непосредственно. Звонки по номеру 8 — 0232 — 33-12-37 будут приниматься 28 мая с 14:00 до 16:00. Полученная информация может стать поводом для принятия оперативных организационных решений. В главном управлении здравоохранения напоминают так же, что с 9:00 до 17:00 по будням действует и другая горячая линия, на которой дежурят специалисты. Номер телефона: 8 — 0232 — 50-32-04.