День Барбаровского сельсовета-2020

Все сферы жизни Барбаровского сельсовета подробно изучили участники выездного семинара. Мероприятие посетили представители районной администрации, депутатского корпуса, средств массовой

Как сделать сельский образ жизни популярнее, точно знают в Барбаровском сельисполкоме. Здесь могут похвастаться не только большим процентом трудоспособного населения, но и естественным приростом. Пусть он не значительный в масштабах планеты, но шесть новых жителей за год для агрогородка – прекрасный показатель. Впрочем, душевно в Барбарове относятся к каждому: и к местному, и к гостю. Задача участников выездного семинара – детально познакомиться со всеми сферами жизни сельчан. Начали с сельского хозяйства. У совхоз-комбината «Заря» в Барабровском сельсовете расположены сразу два подразделения – участок по откорму крупного рогатого скота и молочно-товарная ферма. 95% процентов работников – из числа местных жителей. Привлекают хорошие условия, стабильность и, конечно, достойная заработная плата. Важный вопрос для будущего любого предприятия – закрепление молодых кадров. В Барбаровской местности проблемы с этим тоже нет: на смену родителям приходят дети. Как говорится, не хлебом едины. Местным труженикам повезло и с социальной сферой: ясли-сад, ФАП, базовая школа, магазин, отделение почтовой связи, библиотека, дом-культуры. Вокруг – природные красоты и благоустроенная территория. Ложка дегтя в бочке меда — вопросы ЖКХ и асфальтирование некоторых участков дорог. Впрочем, самое юное население Барбаровского сельиполкома – воспитанники ясли-сада и ученики базовой школы, — о взрослых вопросах насущных пока не думают. Их детство – комфортное и творческое, с хорошими условиями для развития, внимательными заинтересованными педагогами. Ко встрече высоких гостей мальчишки и девчонки готовились старательно. Особое внимание – теме 75-летия Великой Победы. От юных жителей – стихи, песни и театральные зарисовки. От Мозырского райисполкома – ценные подарки. Местным учреждениям образования переданы два сертификата на улучшение материально-технической базы. Каждый на сумму в две тысячи рублей. В родной школе ребята окончат девять классов. Кто-то потом пойдет в колледж. Другие – продолжат среднее образование и будут искать себя в современных профессиях.

Душевные встречи и неформальное общение. Атмосфера выездного семинара как раз располагает к конструктивному общению. Здесь можно смело задавать вопросы, зачастую – сразу получить на них ответы. В целом, работе местных органов управления дана положительная оценка. Жизнь на селе – как повод для гордости. Там, где есть условия роста и развития, там будут и семьи увеличиваться, и трудовые династии процветать, и благосостояние, в целом, приумножаться.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ