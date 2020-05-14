Дома, но не в одиночестве. Самоизоляция во время карантина может быть даже очень веселой и нескучной

Самоизоляция во время карантина может быть даже очень веселой и нескучной. Особенно, если проявить креатив и воспользоваться современными видами связи. Репортаж из Калинковичского территориального центра социального обслуживания населения.

Руководитель мастерской декоративно-прикладного творчества отделения дневного пребывания для инвалидов Центра соцобслуживания населения Калинковичского района Ольга Шпак ведет трансляцию урока по изготовлению индивидуальной маски. Подробно объясняет своему подопечному все нюансы кроя и пошива. В соседнем кабинете в групповом чате идет игра «Угадай мелодию». Обычно многолюдные помещения центра сегодня занимают только сотрудники. Подопечные, как самая уязвимая категория граждан, на самоизоляции уже с начала апреля. Оставаясь дома, они не остаются в одиночестве. Обычно центр отделение посещает 28 человек. 4 кружка по интересам, клуб, трудовая мастерская. Много шумных праздников и безграничное общение. Сегодня вся деятельность ведется посредствам интернета или телефона. Примерно также работает и отделение социально адаптации и реабилитации. Уменьшилось посещение центра, увеличилась посещаемость сайта и страниц в соцсетях. Но сотрудники, и подопечные надеются, что совсем скоро все вернется на круги своя. Весь никакие видеочаты и прямые трансляции не заменят живого общения.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ