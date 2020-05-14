100 новых ярких защитных костюмов пополнили «гардероб» медиков. Над изготовлением комбинезонов трудились местные производители – предприятие «Белфут»

Подарок от Мозырского нефтеперерабатывающего завода работникам «инфекционки» и станции «скорой помощи». 100 новых ярких защитных костюмов пополнили «гардероб» медиков. Интересно, что над изготовлением комбинезонов трудились местные производители – предприятие «Белфут».

Защитная партия одежды для медработников. Инфекционисты и специалисты скорой помощи сегодня принимали очередные подарки. На этот раз – от нефтепереработчиков. Флагман промышленности Мозырщины тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, помогает не в первый раз. Но нынешний сюрприз – самый яркий, в прямом смысле этого слова. Цветные костюмы, наверняка, поднимут настроение, как медперсоналу, так и пациентам. Созданы они с учетом рекомендаций врачей.

Таким образом – через средства индивидуальной защиты, — мозыряне продолжают выражать благодарность врачам за их нелегкий и благородный труд. В свою очередь, медики не скрывают теплых эмоций. Пандемия изменила не только рабочий график врачей и наш образ жизни. Но и профиль некоторых предприятий. Те самые яркие защитные костюмы дело рук специалистов торгового дома «Белфут». Основной вид деятельности дочернего предприятия Мозырского НПЗ – производство резиновых сапог и спецодежды для тех, кто работает в агрессивной среде. Среди прочих, здесь изговливают комбинезоны и полукомбинезоны для спасателей МЧС, работников газовой и топливной промышленности. Но в нынешних условиях главный акцент – на защитные костюмы для медиков. Материал для производства защитных костюмов заказывают на одном из предприятий области. За смену успевают отшить от 30 до 40 комбинезонов. Точнее, спаять. Главное требование – максимальная защита, но с сохранением легкости и комфорта. К зданию инфекционной больницы наша съемочная группа вернулась через некоторое время. Настоящие герои и героини современности – уже полностью экипированы в новые костюмы, которые, остается верить, обязательно их защитят!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ