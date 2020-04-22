Марафон добрых дел в поддержку медиков поддержали мозырские таксисты. По предложению одной из служб, несколько раз в неделю водители такси на своих машинах помогают участковым терапевтам и помощникам врачей: быстрый подвоз позволяет специалистам сэкономить время. И, как следствие, посетить большее количество мозырян.

Одна из главных рекомендаций врачей сегодня — не посещать места массового скопления людей. В том числе, и поликлиники. Тем, кому нужно выписать рецепты, кто чувствует недомогание или в анамнезе имеет хронические заболевания, советуют вызывать врача на дом. Участковые терапевты к пациентам выезжают целый день. Вызовы на дом через регистратуру поликлиники принимаются почти до восьми вечера. Серьезная нагрузка ложится и на сотрудников «скорой». В их ведомстве — оказание экстренной и неотложной помощи пациентам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ