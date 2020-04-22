Оперативники Мозыря поставили точку в розыске лица, подозреваемого в автокражах

В конце марта с заявлением о кражах из автомобилей к мозырским правоохранителям обратились несколько владельцев. Причем, злоумышленника интересовали исключительно аккумуляторные батареи. Почерк преступника везде совпадал – разбитое стекло, вскрытый капот и пропавший АКБ. По горячим следам задержать вора не удалось, следственно-оперативные мероприятия продолжились. Вскоре оперативники вышли на след 27-летнего ранее судимого местного жителя. Но выяснить достоверно, он это или нет, не удалось. Мужчина скрылся. 18 апреля в Мозырский РОВД вновь поступили сообщения от автовладельцев о пропаже имущества и повреждении машин. Сразу 6 автомобилей оказались повреждены, в 5-ти из них отсутствовали носители энергии. В этот раз милиционеры уже знали, на кого стоит обратить внимание. Мужчину искали в течение дня, но дома он не появлялся. Но в этот раз скрыться от сыщиков ему не удалось. Ближе к вечеру мозырянина задержали. По его месту жительства обнаружили все пропавшие 18 апреля аккумуляторы. Сбыть их он не успел. В настоящее время молодой человек проверяется на причастность к автокражам на территории других районов области. Мозырским районным отделом Следственного комитета дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело.