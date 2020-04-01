Распространение коронавируса внесло коррективы в работу системы здравоохранения. Поликлиники принимают меры предосторожности, чтобы максимально обезопасить граждан

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями незначительный, но он есть. Мозырская городская поликлиника № 2 работает в штатном режиме. Погоду штормит: теплые весенние выходные сменил холод и снег, и это в последний мартовский день. Естественно, такие перепады, переодевания из майки в пуховик и наоборот отражаются на эпидемической ситуации. Чтобы максимально минимизировать излишние контакты, в поликлиниках для больных с симптомами ОРВИ сделали отдельный вход. Медики работают в средствах индивидуальной защиты. Особо сознательные мозыряне тоже используют маски и одноразовые перчатки. В общей доступности – антисептические средства, в кабинетах, где ведут прием врачи, и в некоторых коридорах специальные устройства дезинфицируют воздух. Чтобы не перегружать систему здравоохранения, которая сейчас приведена в режим боеготовности, гражданам рекомендуется ограничить, перенести на более поздний срок плановые мероприятия по диспансеризации, вакцинации, проведение диагностических исследований, выполнение физиотерапевтических процедур, плановое лечение в отделении дневного пребывания. Противостоять распространению вируса можно только с помощью гражданской сознательности, которая выражается в выполнении определенных правил: масочный режим при контакте с потенциально заболевшими, соблюдение правил личной гигиены, минимизация общения с другими людьми, регулярное проветривание помещений, также рекомендуется самостоятельно ежедневно измерять температуру тела, а при появлении симптомов инфекционного заболевания, в случае повышения температуры – не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом. Главное правило сейчас –по мере возможностей самоизолироваться.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ