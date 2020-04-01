В Мозыре приступили к ремонту лестниц. Пока кардинально преображают две: с Советской на Коласа и с Ленинской на Пушкина

В Мозыре приступили к ремонту 2 лестниц. С Советской на Я. Коласа и с Ленинской на Пушкина. Еще две ждут своей очереди. Где и когда ходить станет удобнее? И как будут выглядеть эти связующие пешеходные артерии? Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете.

Узкие деревянные ступени, покосившиеся перила… Эта лестница связывает улицы Советская и Якуба Колоса. Когда-то она была украшением склона. В последние годы коммунальники едва поддерживали ее в надлежащем состоянии. Мария Михайловна живет в доме напротив. Лестницу видит прямо из окна. Говорит, ходить по лестнице становится небезопасно. Сейчас пешеходов здесь не много. А вот с утра, по словам женщины, людей достаточно. Руководством района принято решение реконструировать эту лестницу. Кроме нее преображения ждут еще 3 лестницы. Одна из них находится неподалеку. К ремонтным работам здесь уже приступили. Эту лестницу отремонтируют капитально. В район улицы Советской вдохнули жизнь сразу несколько новостроек. В списках на капремонт и лестница, ведущая с ул. Ленинской на ул. Пушкина. Обновление ждет также лестница от ул. Рыжкова на Студенческую. Небольшим ремонтом здесь не обойдутся, предусмотрена реконструкция. В общей сложности преобразятся 4 мозырских спуска. Мозырь попал в список 11 городов с ускоренным развитием. Кроме этого, осенью в городе пройдут областные дожинки. Два этих факта способствуют тому, что город заметно похорошеет. До осени все лестницы будут отремонтированы.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ