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Рубрика: Новости

В Малых Зимовищах произошел пожар. Спасены два человека

20 апреля 2020, 19:33

Вечером 18 апреля спасателям поступило сообщение – горит дом в деревне Малые Зимовищи. До прибытия подразделений МЧС сосед увидел дым, бросился на помощь. В доме на кровати он увидел спящую женщину, вытянул ее на свежий воздух. К этому моменту уже подоспели профессиональные спасатели. В ходе разведки в коридоре на полу обнаружили хозяина дома, которого передали работникам скорой помощи. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» хозяин дома и его гостья были госпитализированы. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество, закопчены стены. Причина ЧП устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

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