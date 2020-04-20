Горячую воду в Мозыре начнут отключать в середине мая. Котельные и тепловые сети на профилактический ремонт в этом году будут останавливаться по обычному графику.

Когда и по какому графику в Мозыре начнут отключать горячую воду, рассказали коммунальные службы. Остановка котельных и тепловых сетей для профилактического ремонта в сезоне-2020 будет проводить в обычном режиме. С 11 по 22 мая без горячей воды останутся дома, относящиеся к котельной по улице Интернациональной, 1а/1. С 1 по 12 июня временные неудобства испытают жители микрорайона «Заречный». С 4 по 16 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать сразу в нескольких микрорайонах, по адресам, которые вы видите на своих экранах. С 15 по 26 июня к «советскому» способу купаться и мыть посуду – при помощи чайников и тазиков – на время вернутся жители центральных улиц. Тех, которые обслуживает котельная по Рыжкова, 15. И с 17 по 30 июня остановятся тепловые сети «СВК-город». Весь список адресов – вновь на ваших экранах. В июле, с 6 по 17, без горячей воды останется микрорайон «Железнодорожный». С 13 по 24 июля профилактический ремонт ждет котельную по переулку Швейный, 4. И с 15 по 28 июля останавливаются тепловые сети «Сидельники». Хорошая новость – в августе отключений горячей воды в Мозыре уже не будет. Коммунальники обещают, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, оно не превысит 14 суток.