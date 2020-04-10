Самоизоляция. Контроль со стороны милиции и медиков

Правительство Беларуси в связи с пандемией коронавируса ввело на территории страны и такое ограничительное мероприятие как самоизоляция и утвердило порядок его соблюдения. Соответствующее постановление N 208 от 8 апреля 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановления Совмина, самоизолироваться обязаны инфицированные граждане. Контакты первого уровня должны самоизолироваться на 14 дней с момента последнего контакта. Контакты второго уровня – при наличии респираторных симптомов. При этом факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть подтверждены учреждениями, осуществляющих государственный санитарный надзор. Кроме того, самоизолироваться должны граждане, приехавшие из стран, где регистрируются случаи COVID-19. За соблюдением правил самоизоляции будет вестись контроль.

Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости. При этом, самоизолированный должен надевать маску и не допускать контактов с другими людьми. Таким гражданам на этот период будет выдан лист нетрудоспособности. В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности урежут вдвое. Кроме того, нарушение требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Штраф за нарушение правил самоизоляции до 50 базовых величин (это 1350рублей), административный арест либо уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ