Правительство Беларуси в связи с пандемией коронавируса ввело на территории страны и такое ограничительное мероприятие как самоизоляция и утвердило порядок его соблюдения. Соответствующее постановление N 208 от 8 апреля 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановления Совмина, самоизолироваться обязаны инфицированные граждане. Контакты первого уровня должны самоизолироваться на 14 дней с момента последнего контакта. Контакты второго уровня – при наличии респираторных симптомов. При этом факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть подтверждены учреждениями, осуществляющих государственный санитарный надзор. Кроме того, самоизолироваться должны граждане, приехавшие из стран, где регистрируются случаи COVID-19. За соблюдением правил самоизоляции будет вестись контроль.
Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости. При этом, самоизолированный должен надевать маску и не допускать контактов с другими людьми. Таким гражданам на этот период будет выдан лист нетрудоспособности. В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности урежут вдвое. Кроме того, нарушение требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
Штраф за нарушение правил самоизоляции до 50 базовых величин (это 1350рублей), административный арест либо уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Самоизоляция. Контроль со стороны милиции и медиков
Правительство Беларуси в связи с пандемией коронавируса ввело на территории страны и такое ограничительное мероприятие как самоизоляция и утвердило порядок его соблюдения. Соответствующее постановление N 208 от 8 апреля 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.