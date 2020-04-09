9 апреля полыхал сухостой в Калинковичах. Огонь подобрался вплотную к домам цыганского поселка

Столбы дыма за рекой, которые хорошо видны и в Мозыре. Привычная картина последних дней. И в нашем, мозырском, и в соседних районах горят леса и торфяники. 9 апреля полыхал сухостой в Калинковичах. Огонь подобрался вплотную к домам.

Окраина Калинковичей. Цыганский поселок. Густая пелена дыма, едкий запах гари. Местные наперебой обсуждают в прямом смысле горячие новости. Вначале заметили небольшое возгорание возле дороги, не успели вызвать пожарных –уже пылало возле хат. Павел эмоционально рассказывает, как увидел, как сказал дяде, как тот вызывал спасателей. А Иван Сергеевич также эмоционально благодарит и Бога, и спасателей. Первый звонок на 101 поступил в 16.20. Когда буквально через пять минут приехали пожарные машины, пылало уже полгектара сухостоя. Огонь был высотой около 10 метров. Порывистый сильный ветер превращал его в летящую сплошную стену. Был изменен класс опасности, на помощь позвали коллег из Мозыря. Первым делом огонь старались локализовать со стороны жилых домов. Активно помогали жители. И мужчины, и женщины, и подростки спасали свои дома. С воздуха ситуацию мониторил вертолет. Данные о новых очагах возгорания, о том, в какую сторону движется огонь, передавали спасателям. Сразу же трактором производилась опашка потенциально опасных территорий, пожарные машины заливали их водой. Час совместной, по-настоящему жаркой борьбы. Огонь был локализован. А вот спасатели настроены не так оптимистично. МЧС, в отличие от рядовых горожан, не особо радует теплая и сухая погода. Ведь это значит, палы продолжатся. Чтобы сухая трава стала черной, выжженной, много не надо. Сжигание мусора, брошенный окурок или разведенный костер. Убеждать быть более осмотрительными, спасатели будут административными взысканиями.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ