Помощь мозырянам от волонтеров поискового отряда «Симуран»

Самую разную помощь во всех уголках страны оказывают добровольцы больницам, где находятся пациенты с коронавирусом. Кто-то привозит маски и дезсредства, другие – готовят и доставляют горячие обеды, третьи – пополняют благотворительные счета. В стороне от добрых дел не остаются и мозыряне. Причем помочь на этот раз волонтеры решили именно жителям города. Подробности – в следующем сюжете.

Медики всей страны продолжают оставаться на передовой, сражаясь с коронавирусом. А тем временем, сотни и даже тысячи простых людей объединились в едином душевном порыве, и совершают благородные поступки. Волонтеры мозырского поискового отряда «Симуран» медицинской сфере помочь решили своеобразно: средства защиты в виде многоразовых масок они раздавали горожанам. Ведь профилактика может снизить число заболевших.

Две сотни разноцветных красивых защитных аксессуаров разлетелись буквально за 15 минут. Кто-то из посетителей торгового центра, возле которого проходила благотворительная акция, удивлялся и скромно брал по одной маске. Некоторые просили сразу несколько экземпляров – для себя, родственников и коллег. Волонтеры уверяют, если понадобится, готовы пошить маски еще. При этом не забывают об основной деятельности поискового отряда.

Безусловно, благотворительностью принято заниматься тихо. Не афишировать через телеэкраны и газетные полосы. Но, мы уверены, нынешняя эпидемиологическая ситуация – время, когда люди объединяются. Время добрых, душевных и милосердных поступков. Вполне возможно, что пример молодых волонтеров «Симурана», окажется, по-хорошему, заразительным.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ