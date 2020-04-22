В понедельник началась четвертая учебная четверть. Как изменилась работа учебных заведений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой? Сколько детей вышло на учебу? Узнавала наша съемочная группа.

Школы наполовину пустые… или наполовину полные. Зависит от восприятия. Это если говорить в среднем по району. По данным отдела образования, посещаемость мозырских школ сегодня на уровне 37-40%, сельских – 50-60%. В гимназии им. Я. Купалы процент еще ниже – около 25. С остальными детьми учителя находят возможность заниматься удаленно. Для тех, кто решил посещать занятия в школах, постарались принять все возможные меры профилактики распространения вируса. Дети по возможности находятся в одном классе. Строго соблюдается режим проветривания, а влажную уборку и обработку поверхностей производят с применением дезсредств. Обрабатываются и школьные автобусы, задействованные в перевозке детей. Невысокая посещаемость сегодня дает возможность рассаживать учеников за парты по одному. Что касается масок, а в отдельных случаях и перчаток, носить их рекомендовано педагогам. Дети надевают защитные маски только по желанию. Кстати, в самом отделе образования тоже стараются соблюдать разумные меры профилактики. Маски и перчатки – приветствуются. Кроме того, максимально сократили всякие собрания и совещания. Вопросы решаются посредством видеосвязи, телефонных звонков и общения в чатах.

В отделе образования призывают педагогов быть внимательными не только к детям, но и к себе. При малейшем недомогании не геройствовать, а обращаться за медицинской помощью. Замену обеспечат. С таким же призывом обращаются и к родителям: если ребенку нездоровиться, его необходимо оставить дома, чтобы не подвергать опасности остальных.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ