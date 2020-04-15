Погибла молодая женщина Трагическое происшествие на бульваре Юности. Вечером в понедельник, 13 апреля, погибла молодая женщина.

В обстоятельствах и причинах трагического происшествия на бульваре Юности разбираются мозырские правоохранители. Вечером в понедельник, 13 апреля, с балкона местной многоэтажки выпала молодая женщина. От полученных при падении с седьмого этажа травм она скончалась на месте. По словам очевидцев, на балконе во время описываемых событий находился мужчина. В настоящее время по факту трагедии проводится проверка. Рассматриваются разные версии – от несчастного случая до убийства. Мы следим за развитием событий.